T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

RİCCİARDONE'DEN MÜSİAD'A ZİYARET İSTANBUL (A.A) 

21 Nisan 2011 21:15

-RİCCİARDONE'DEN MÜSİAD'A ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ve beraberindeki heyet Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret etti. MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ricciardone ve beraberindekileri, MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, Genel Başkan Yardımcıları M. Nuri Görenoğlu, Murat Kalsın, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri Nazım Özdemir, Şevket Can Tülümen, Ali Rıza Aslan ve Eyüp Akbal karşıladı. Ricciardone, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sıra dışı bir ülke olduğunu belirterek, son yıllarda Türkiye'nin yeniden kalkınmaya başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. MÜSİAD'ın da bu kalkınma sürecinde pay sahibi olduğunu ve iyi bir yol aldığını söyleyen Ricciardone, KOBİ'lere verilmesi gereken önemin altını çizdi.  Türkiye ve ABD ekonomileri için büyümenin yolunun KOBİ'lerden geçtiğini vurgulayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi, iki ülke arasında yeteri kadar iş bağlantısı bulunmadığına da dikkati çekti. Ricciardone, bu bağlamda, yeni bağlantılar kurmanın tam zamanı olduğunu, kendilerinin de bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydederek, ABD'li şirketlerin de Türk firmalarıyla ortaklıklar kurmaya hazır olduklarını söyledi. MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan da Ricciardone'ye MÜSİAD hakkında bilgi verdi.  Türkiye ile ABD arasındaki ticaretin gelişmesi için Amerikan eyaletlerinin ayrı ayrı ele alınmasında fayda gördüklerini belirten Vardan, bu konuda, hangi noktalarda ve alanlarda iş yapılabileceğine dair Türk firmalarının yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24