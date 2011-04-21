-RİCCİARDONE'DEN MÜSİAD'A ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ve beraberindeki heyet Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret etti. MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ricciardone ve beraberindekileri, MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, Genel Başkan Yardımcıları M. Nuri Görenoğlu, Murat Kalsın, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri Nazım Özdemir, Şevket Can Tülümen, Ali Rıza Aslan ve Eyüp Akbal karşıladı. Ricciardone, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sıra dışı bir ülke olduğunu belirterek, son yıllarda Türkiye'nin yeniden kalkınmaya başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. MÜSİAD'ın da bu kalkınma sürecinde pay sahibi olduğunu ve iyi bir yol aldığını söyleyen Ricciardone, KOBİ'lere verilmesi gereken önemin altını çizdi. Türkiye ve ABD ekonomileri için büyümenin yolunun KOBİ'lerden geçtiğini vurgulayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi, iki ülke arasında yeteri kadar iş bağlantısı bulunmadığına da dikkati çekti. Ricciardone, bu bağlamda, yeni bağlantılar kurmanın tam zamanı olduğunu, kendilerinin de bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydederek, ABD'li şirketlerin de Türk firmalarıyla ortaklıklar kurmaya hazır olduklarını söyledi. MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan da Ricciardone'ye MÜSİAD hakkında bilgi verdi. Türkiye ile ABD arasındaki ticaretin gelişmesi için Amerikan eyaletlerinin ayrı ayrı ele alınmasında fayda gördüklerini belirten Vardan, bu konuda, hangi noktalarda ve alanlarda iş yapılabileceğine dair Türk firmalarının yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.