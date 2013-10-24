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Ricciardone'den Hakan Fidan yorumu: Onunla çalışmak ayrıcalık

Son günlerde hakkında bir takım iddialar ortaya atılan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ABD elçisi Francis Ricciardone'den destek geldi

24 Ekim 2013 15:28

ABD'nin Ankara büyükelçisi Francis Ricciardone, Hakan Fidan'la çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi.
 
Hakan Fidan'la çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyen büyükelçi, "İstihbarat açısından uyumlu çalışıyoruz. Ancak kişisel olarak şunu söylemek isterim; Hakan Fidan sadık, yetenekli, yeterli ve kararlı bir üst düzey Türk bürokratı. Onunla çalışmak benim için ayrıcalık ve keyif" şeklinde konuştu.

Ricciardone, Kılıçdaroğlu ile görüşmesiyle ilgili de "Muhalefet lideri ile elçinin buluşması doğal" dedi.


'Derin endişe duyuyoruz'


Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Türkiye'nin Çin'le yaptığı füze anlaşmasından ABD'nin "derin endişe" duyduğunu söyledi.

ABD'nin bu konuda Türkiye ile görüşmeler yaptığını dile getiren Ricciardone, "Yaptırım uygulanan Çin şirketiyle olası anlaşmayla ilgili derin endişe duyuyoruz. Evet bu ticari bir karar. Türkiye'nin doğal hakkı fakat bunun müttefik hava savunma sistemi için anlamı konusunda endişelerimiz bulunmakta" dedi.

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