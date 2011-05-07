-RİCCİARDONE'DEN DOSTLUK MESAJI İZMİR (A.A) - 07.05.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, ''Başkan Obama'nın dediği gibi hedefimiz, ülkelerimiz arasındaki ittifakı, halklar arasındaki dostluğu yenilemektir'' dedi. Kale Gurubu ile ABD merkezli Pratt&Whitney tarafından Ege Serbest Bölgesi'nde yaptırılacak olan F-135 Uçak Motoru Fabrikasının temel atma töreninde Türkçe konuşan Ricciardone, ABD ile Türkiye ticaret ilişkilerinin ne kadar parlak olduğunun bu yatırımla ortaya çıktığını, ABD Başkanı Obama'nın ziyaret ettiği ilk ülkelerden birinin Türkiye, ilk liderlerden birinin de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğunu söyledi. ABD'nin Türkiye'ye verdiği öneme dikkati çeken Ricciardone, şöyle konuştu: ''Başkan Obama'nın dediği gibi hedefimiz, ülkelerimiz arasındaki ittifakı, halklar arasındaki dostluğu yenilemektir. Ticaret ilişkilerimiz de dün geçtikçe artıyor. En kısa zamanda ticaret ilişkilerimizin siyasi ve askeri ortaklığımız seviyesine ve gücüne ulaşmasını bekliyorum. Her iki ülke de bunun için çok hevesli ve kararlı. Bu ortaklık ilişkilerimizin yalnızca siyasi ve askeri boyuttan çıkarak, ticarette de ne kadar ilerliyor olduğunun bir göstergesidir. Umarım Pratt&Whitney diğer ABD'li firmalara örnek olacaktır.'' Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Akyay, grup olarak milli ve çok uluslu üretilen bazı ürünlerin değişmez oyuncusu olduklarını, Milli Piyade Tüfeği'nin tasarımını Makine Kimya Endüstrisi ile birlikte yaptıklarını, Boeing, Airbus gibi dünyanın ileri gelen havacılık sektörlerine birinci seviye kritik gövde ve kanat parçaları ürettiklerini anlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmiş insansız hava araçlarını ürettiklerini dile getiren Akyay, dünyanın önde gelen şirketlerinden Pratt&Whitney'in kendilerini seçmesinin manidar olduğunu söyledi.