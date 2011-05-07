T24 LogoT24 Logo
Dünya

RİCCİARDONE'DEN DOSTLUK MESAJI İZMİR (A.A)

07 Mayıs 2011 16:50

-RİCCİARDONE'DEN DOSTLUK MESAJI İZMİR (A.A) - 07.05.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, ''Başkan Obama'nın dediği gibi hedefimiz, ülkelerimiz arasındaki ittifakı, halklar arasındaki dostluğu yenilemektir'' dedi. Kale Gurubu ile ABD merkezli Pratt&Whitney tarafından Ege Serbest Bölgesi'nde yaptırılacak olan F-135 Uçak Motoru Fabrikasının temel atma töreninde Türkçe konuşan Ricciardone, ABD ile Türkiye ticaret ilişkilerinin ne kadar parlak olduğunun bu yatırımla ortaya çıktığını, ABD Başkanı Obama'nın ziyaret ettiği ilk ülkelerden birinin Türkiye, ilk liderlerden birinin de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğunu söyledi.  ABD'nin Türkiye'ye verdiği öneme dikkati çeken Ricciardone, şöyle konuştu: ''Başkan Obama'nın dediği gibi hedefimiz, ülkelerimiz arasındaki ittifakı, halklar arasındaki dostluğu yenilemektir. Ticaret ilişkilerimiz de dün geçtikçe artıyor. En kısa zamanda ticaret ilişkilerimizin siyasi ve askeri ortaklığımız seviyesine ve gücüne ulaşmasını bekliyorum. Her iki ülke de bunun için çok hevesli ve kararlı. Bu ortaklık ilişkilerimizin yalnızca siyasi ve askeri boyuttan çıkarak, ticarette de ne kadar ilerliyor olduğunun bir göstergesidir. Umarım Pratt&Whitney diğer ABD'li firmalara örnek olacaktır.'' Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Akyay, grup olarak milli ve çok uluslu üretilen bazı ürünlerin değişmez oyuncusu olduklarını, Milli Piyade Tüfeği'nin tasarımını Makine Kimya Endüstrisi ile birlikte yaptıklarını, Boeing, Airbus gibi dünyanın ileri gelen havacılık sektörlerine birinci seviye kritik gövde ve kanat parçaları ürettiklerini anlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmiş insansız hava araçlarını ürettiklerini dile getiren Akyay, dünyanın önde gelen şirketlerinden Pratt&Whitney'in kendilerini seçmesinin manidar olduğunu söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24