-RICCIARDONE VE JEFFREY SENATO'DAN ONAY ALDI WASHINGTON (A.A) - 04.08.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın ülkesinin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Francis Joseph Ricciardone'nin ataması, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde onaylandı. Komite, bugün düzenlediği toplantıda, Ricciardone'nin de aralarında bulunduğu, Obama tarafından çeşitli ülkelerdeki ABD Büyükelçiliklerine aday gösterilen bazı isimlerin atamasını görüştü. Toplantıda Ricciardone'nin yanısıra, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine aday gösterilen, şimdiki Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'nin atamasına da onay verildi. Obama tarafından ABD'nin Bakü Büyükelçiliği için aday gösterilen ve Bakü'ye atanmasına ABD'deki Ermeni lobisinin sert muhalefet sergilediği bir isim olan Matthew Bryza'nın durumu ise, Demokrat Senatör Barbara Boxer'ın talebi üzerine ''beklemeye'' alındı. Bryza'nın atamasının, komitenin başkanı Demokrat Partili senatör John Kerry'nin belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Komiteden onay alan büyükelçilerin ataması, teamül gereği Senato Genel Kurulu'na gidecek ve orada da onaylandıktan sonra resmileşecek. -SENATOR LUGAR SORULARI YANITLADI- Senato Dış İlişkiler Komitesi kıdemli üyesi Cumhuriyetçi Senatör Richard Lugar, toplantıdan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Bakü'ye atanmasının onay süreci ''beklemeye'' alınan alınan Bryza'ya destek vererek, onun, kendisinin çok güvendiği, çok kaliteli bir diplomat olduğunu belirtti. Lugar, ''Sanıyorum şimdi Dışişleri Bakanlığı, Senatör Boxer'ın kaygılarının tespit edilip, bunların giderilip giderilemeyeceği konusunda onunla birlikte çalışacaktır'' dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Ricciardone hakkındaki bir soru üzerine de Lugar, Büyükelçi Ricciardone'nin ''fevkalade'' bir diplomat olduğunu kaydetti. Büyükelçi Ricciardone ile birlikte uzun yıllar birlikte çalıştığını ifade eden Lugar, kendisinin her açıdan bir profesyonel olduğunu ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki kariyeri boyunca ''muazzam'' işler çıkardığını söyledi.