Ricciardone: Türkiye'ye köprü gözüyle bakmaya başlıyoruz

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, hem Avrupa piyasaları hem Türkiye piyasalarında, Türkiye'nin stratejik coğrafi konumu sayesinde mümkün olan bir sistemi tartıştıklarını belirterek, "Türkiye'ye biz Irak'taki enerji için bir köprü gözüyle bakmaya başlıyoruz. Bu konuda son derece iyimseriz" dedi.

cnnturk.com'da yer alan ABD-Türkiye Akıllı Şebeke Çalıştayı'nda konuşan Ricciardone, şunları ifade etti:

"Enerji her zaman için ekonomik ilişkilerimizin başını çekti. 1990'larda ben burdayken Hazar enerjisini taşımayı amaçlıyor, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı üzerinde çalışıyorduk. Clinton'un vizyonu o zamanın hükümetini desteklemek şeklindeydi. Şimdi burada yıllar sonra son derece önemli bir enerji alternatifini tartışıyoruz. Hem Avrupa piyasaları hem Türkiye piyasalarında, Türkiye'nin stratejik coğrafi konumu sayesinde mümkün olan bir sistemi tartışıyoruz. Türkiye'ye biz Irak'taki enerji için bir köprü gözüyle bakmaya başlıyoruz. Bu konuda son derece iyimseriz."

'İlk 10 hedefinin gerçekleşeceğinden eminiz'

Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisinde yer alma hedefine de değinen Ricciardone, "Türkiye'nin kendi enerji kaynakları için de yabancı enerji kaynaklarının geçişi için de son derece önemli olan bir ülke olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, kurulu enerji kapasitesini çok artırdı. Bu 2023 yılında dünyanın en önemli, en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi için atılması gereken bir adımdı. Bu hedefin gerçekleşeceğinden eminiz" şeklinde konuştu.

Amerikan Türk iş dünyası için ortaklaşa geliştirilecek enerji projelerinin önemine değinen Ricciardone,şöyle devam etti:

"Bu bence önemli bir an. Sayın Obama'nın ikinci dönemi. Taptaze bir enerji ve kararlılıkla bu önemli başarıları devam ettireceğimizi düşünüyoruz. ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı'nın (USTDA) yıllar boyunca sponsorluğunu yaptığı çeşitli organizasyonlardan biri. USTDA aslında ufak bir devlet kuruluşu ama çok büyük işler yapar. Türk-ABD ortaklığının gelişmesinde de son derece uygun ve elverişli bir kurum. Bu ilişkiler geçmişte olduğundan çok daha canlı şu anda."

Türkiye'de akıllı şebekelerin geliştirilmesi ve uygulanmasının önemine dikkati çeken Ricciardone, "Türkiye'de akıllı şebekelerin iletilmesi, geliştirilmesi, sadece karşılıklı ticareti, yatırımı artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'de istihdama da katkı sunacak. Her iki yönde ticaretin artırılması anlamına gelecek. Bu Amerika'da istihdam yaratacağı anlamına gelmektedir. Türkleri ve Amerikalıları bir araya getirecek" dedi.

'İlişkileri güçlendirmeye devam edeceğiz'

Ricciardone, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya da değinerek, "Bundan 11 gün önce gördük. Ufacık, mikroskobik bir geçmişin nefret ve kızgınlık dolu bir parçası, birbirine en yakın iki müttefiki birbirinden ayırmaya çalıştı. Halbuki bugün burada toplanmamız bunun mümkün olmadığını, olmayacağını ve iki halk için de çok daha iyi bir dünya yaratmayı amaçladığımızı gösteriyor. Medeniyetin önündeki karşılaştığımız bu tehditlere biz cevap olarak, aramızdaki ilişkileri güçlendirmeye devam edeceğiz. Bundan iyi bir cevap düşünemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, devlete, devlet kurumlarına, bugün burada bulunan özel sektör temsilcilerine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretinde ikili ticari ve ekonomik bağların artırılmasını vurguladığını hatırlatan Ricciardone, "Sanıyorum Sayın Obama'nın bu pazar günü Milliyet Gazetesinde yayınlanan röportajını okuyanlar çok memnun olmuştur. Çünkü özellikle ekonomik konuda, inovasyon, girişimcilik konularında kurulan ilişkileri daha ileriye taşıyacağına olan bağlılığının taahhüdünü bir kez daha yineledi" dedi.

'35-40 milyar dolar ticaret hacmi neden olmasın?'

Ricciardone sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Obama, ABD ticaretinin 2015 yılında dünya ile iki katına çıkacağını söylemişti. Türkiye ile her iki yönde ticaret Sayın Obama'nın göreve geçmesinden sonraki ilk iki yıl içerisinde zaten Türk ekonomisinin dinamizmi sayesinde iki katına çıkmıştı. 2011'de yeni bir rekor kırıldı. 2012'de rekor değil ama rekora çok yakın rakamlar bulunuyor. En azından 20 milyar dolarlık bir ticaret ilişkimiz oluşmuş. Ama bu da yeterli değil, hem Türkiye hem ABD bunu daha ileriye götürmek istiyor. Hem Türkiye hem de ABD'deki düşünce kuruluşları olması gerektiğinden çok daha düşük bir yerde olduğunu, çok kısa bir süre içerisinde 35 milyar dolara ulaşabileceğini ve hatta bugünkü 20 milyar doların iki katına çıkacağını ifade ediyorlar. Umuyorum ki bu Sayın Başkan Obama'nın ikinci döneminde gerçekleşecektir. Neden olmasın?"

Türkiye'de iş yapan 1.200 Amerikan şirketi bulunduğuna işaret eden Ricciardone, "ABD'nin Türkiye'ye ihracatından çok daha fazla ithal ediyor Türkiye. 2009-2012 yılları arasında yüzde 72 artmış durumda. ABD'nin ihracatıysa aynı dönem içerisinde yüzde 65 artmış durumda. Bunların her ikisi de çok iyi rakamlar" dedi.

THY'nin ABD'deki bağlantı noktalarını artırdığını, nisan ayında Houston'a uçuş başlatacağını belirten Ricciardone, "Türkler'in ve Amerikalılar'ın enerji iş kolunda da bir araya geleceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda THY daha fazla Boeing satın aldıkça da biz çok memnun oluyoruz" dedi.

İçerisinde General Electric'in bulunduğu ABD'li enerji şirketlerinin geçen yıl Türkiye'ye toplam 3 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını duyurduğunu belirten Ricciardone, son iki yılda pek çok ABD'li şirketin Türkiye'ye yatırım yaptığını söyledi.

5 milyar dolarlık akıllı şebeke yatırımı

Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesinin önemine değinen Ricciardone, "Enerji kaynaklarının yüzde 20'sinin yenilenebilir olması gibi bir Avrupa Birliği hedefi var bildiğiniz gibi. Türkiye önümüzdeki 10 yıl içerisinde bunun payını yüzde 30'a çıkaracağını söyledi. Bu şimdiye kadar kullanılmamış olan veya yeterince kullanılmamış olan rüzgar ve güneş enerjisi gibi diğer başka kaynaklardan gelecek. Biz 5 milyar dolarlık akıllı şebeke yatırımının 2015 yılına kadar yapılacağını biliyoruz. Bu hem Türk hem de ABD'li şirketler için fırsat oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.