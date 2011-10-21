-Ricciardone: ''Türkiye'nin yanındayız'' İZMİR (A.A) - 21.10.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, terör örgütünün saldırılarını ''En güçlü şekilde kınadıklarını'' belirterek, ''Terörle mücadelede yanınızda olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum'' dedi. Ricciardone, Ege Serbest Bölgesi'nde (ESBAŞ), Amerikan firması HMT'nin petrol ve kimya sanayilerine yönelik depolama tankları ile su ve atık su sektöründe kullanılan sabit ve yüzer tavanların üretileceği 2 bin metrekarelik tesisinin açılışına katıldı. Büyükelçi Ricciardone, burada yaptığı konuşmada ABD Başkanı Barack Obama ile Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Hakkari'deki hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, ''Terörle mücadelede yanınızda olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum. Terör örgütü mensupları geçmişte kalmaya mahkumdurlar, onların gelecekte yerleri olmaz. Bugün burada Türkiye'nin parlak geleceğine yönelik bir gelişme için toplandık. ABD'nin Türkiye'ye artan yatırımları, ülkenize duyduğumuz güvenin en güzel göstergesidir'' dedi. HMT'nin yatırımının İzmir'e yeni iş olanakları yaratmasının yanı sıra üretici firmanın da sadece Türk pazarına değil, bölgeye yönelme fırsatı bulacağını ifade eden Ricciardone, ABD Başkanı Obama'nın iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine özel önem verdiğini vurguladı. Türk ve Amerikalı 20 şirket temsilcisinden oluşan Türkiye-ABD İş Konseyi'nin ilk toplantısını geçen ay yaptığını hatırlatan Ricciardone, bu Konseyin, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerini iki hükümete sunacaklarını belirtti. Büyükelçi Ricciardone, ''Ticari ilişkilerde elde ettiğimiz başarı, varolan ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacaktır'' dedi. -Vali Kıraç- İzmir Valisi Cahit Kıraç da Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşenlere rahmet dileyerek konuşmasına başladı. Kıraç, ''Menfur saldırıları yapanları şiddetle kınıyorum. Terör saldırılarını yapanlar, akıttıkları kanda boğulacaklar. Dünyayı terörü lanetlemeye davet ediyorum. Bu saldırılar, insanlığa yapılan saldırılardır ve insan hakları ihlalidir'' dedi.