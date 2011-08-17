-Ricciardone: Türkiye'nin yanındayız ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Hakkari'de düzenlenen hain saldırı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Amerikalı müttefiklerinin olaydan derin üzüntü duyduğunu bildirdi. ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Büyükelçi Ricciardone'nin, "Türkiye'nin Amerikalı müttefikleri, bir kez daha, Türk askerlerinin bu kez Hakkari ilinde hayatını kaybetmelerinden ötürü derin üzüntü duymaktadır" dediği belirtildi. Açıklamaya göre Ricciardone, "Amerika Birleşik Devletleri adına, şehitlerin aileleri ve dostlarına yürekten başsağlığı dileklerini" göndererek, "Türkiye'nin, ABD'nin terör örgütü ilan ettiği PKK ile mücadelesinde yanında yer almaktayız" ifadesini kullandı.