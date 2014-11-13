Ricciardone: Türkiye ve İsrail olmadan imkânsız

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, ''Türkiye ve İsrail, işbirliği için ortak nokta buluncaya kadar Ortadoğu’nun istikrar içerisinde olduğunu düşünmek imkansız" dedi.

Türkiye’de üç yıl süren ABD Büyükelçiliği görevinden geçen yaz emekli olan Ricciardone, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği'nde düzenlenen “ABD-Türkiye İlişkilerinde Atatürk’ün Mirası” konulu panele katıldı.

Ricciardone, Türkiye ile İsrail’in ilişkilerine ABD’nin yaklaşımının nasıl olduğunun sorulması üzerine, Washington yönetiminin Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin normalleştiğini görmek istediğini kaydetti.

Kanlı Mavi Marmara baskınının ardından ABD Başkanı Barack Obama’nın Mart 2013’te Tel Aviv’deyken devreye girmesiyle İsrail’in yaklaşık 3 yıl sonra özür dilediğini hatırlatan Ricciardone, Washington için hem Türkiye’nin hem de İsrail’in önemini anlattı.

Ricciardione, o dönemdeki çabalara rağmen hala iki ülke arasındaki ilişkilerin istenildiği gibi düzelmediğini belirterek, hem Türk hem de İsrail hükümetlerinde bulunan bildiği, tanıdığı kişilerin Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini görmek istediğini aktardı.

Ancak yakın bir gelecekte Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesini beklemediğini dile getiren Ricciardone, “ABD olarak bunu gerçekten önemsiyoruz. Ben hükümetteyken biz bu ilişkileri önemsedik ve Başkan Obama’nın da önemsemeye devam ettiğini biliyorum. Dışişleri Bakanı John Kerry kişisel olarak bu konuyu umursadı ve umursamaya devam ediyor” diye konuştu.

Ricciardone, bugün Ortadoğu’ya bakıldığında şu anda dünyanın en savunmasız bölgesinin görüleceğine işaret ederek, bölgenin savaşlar yönünden büyük risk taşıdığını vurguladı.

Ricciardone, “Türkiye ve İsrail’in böyle bir bölgede ortak noktada buluşması çok önemli. Türkiye ve İsrail, işbirliği için ortak nokta buluncaya kadar bölgenin istikrar içerisinde olduğunu düşünmek imkansız. Bu iki ülke burada pek çok farklılık oluşturma potansiyeline sahip'' yorumunu yaptı.

'Yabancı savaşçıların geçişi ABD-Türkiye ilişkilerini zehirlemiyor'

Ricciardone, bir soru üzerine, Suriye’ye yabancı savaşçıların geçişinin Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri “zehirlediği” fikrine katılmadığını ifade etti. “Zehirleme” kelimesinin doğru olmadığını kaydeden Ricciardone, “Yabancı savaşçıların geçişi ilişkileri güçleştiriyor, bunda şüpheye yer yok. Bu hem Türkiye’nin hem bizim mücadele etmekte zorlandığımız çok güç bir problem” dedi.

Ricciardone, Suriye’de hangi gruplarla çalışılması gerektiği konusunda ABD’nin Türkiye’den farklı düşündüğünü dile getirerek, müttefikler arasında bu tür görüş farklılıklarının bulunabileceğini, bunların dile getirilebileceğini ancak bu tür konuşmaların ilişkileri “zehirleyici” olmadığına vurgu yaptı.