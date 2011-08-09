-RİCCİARDONE: SURİYE ÇOK ÖNEMLİ VE ACİL KONU ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - ABD Türkiye Büyükelçisi Francis Ricciardone, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin olarak, ''Suriye çok önemli ve acil bir konu'' dedi. Ricciardone, Sincan'da bulunan Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Büyükelçinin ziyaretinde, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 1. OSB Bölge Müdürlüğünde kısa bir brifing verdi. Büyükelçi Ricciardone daha sonra ABD'ye ihracat yapan şirketlerden Arçelik, Küçükpazarlı Havacılık ve Aydın Yazılım'ın fabrikalarını ziyaret etti ve buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. -SORULAR- Küçükpazarlı Havacılık Fabrikası'nı ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ricciardone, bir gazetecinin, ABD'deki krizin ne kadar süreceğini sorması üzerine, bugünlerde dünya piyasalarından kötü haberlerin geldiğini bildiklerini, ancak iyi haberler de bulunduğunu söyledi. Örneğin bu yılın ilk 5 ayında geçen yıla kıyasla Türkiye ile ABD arasındaki ticaretin yüzde 50 oranında arttığına işaret eden Ricciardone, ''Demek ki daha çok istihdam, daha çok üretim, daha çok yatırım var. Aramızdaki ticaret ve yatırımın artırılması konusunda Obama (ABD Başkanı Barack Obama) ve Başbakanınız (Başbakan Recep Tayyip Erdoğan) da aynı fikirde'' dedi. Ricciardone, bir başka soru üzerine, krizin bütün dünyada olduğunu, ancak aynı zamanda büyük avantajların da bulunduğunu söyledi. Türkiye'de de büyük avantajların olduğunu ifade eden Ricciardone, ASO 1. OSB ziyaretinde ne kadar çalışkan başarılı olunduğunu gördüğünü söyledi. Türk ve ABD şirketleri arasında önemli ortaklıkların da bulunduğuna işaret eden Ricciardone, ticareti anlamak görmek için bu ziyareti yaptığını söyledi. Bir gazetecinin, Suriye'de yaşanan gelişmeleri ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Şam ziyaretini hatırlatarak, ''ABD, bu konuda ne gibi mesajlarının iletilmesini istiyor'' sorusu üzerine, ''Suriye çok önemli ve acil bir konu, ancak bence daha devamlı, kalıcı olarak istihdamın, ticaretin, yatırımın artırılması da çok önemli konular. Şam'dan bana gelen haber yok. Ondan sonra belki yorum yapabilirim'' dedi.