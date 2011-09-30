-Ricciardone: İstihbarat yardımı sunuyoruz ANKARA (A.A) - 30.09.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Riccciardone, Türkiye'ye halen terörle mücadele konusunda anlık istihbarat yardımı sunduklarını söyledi. TGRT Haber'in canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ricciardone, insansız hava araçları predatorların Türkiye'ye verilip verilmeyeceğine ilişkin soru üzerine, bu konunun ayrıntılarının gizli olduğunu ve fazla açıklama yapamayacağını söyledi. Terörle mücadele konusunda Türkiye'ye her alanda destek verdiklerini belirten Ricciardone, "Türkiye'ye halen anlık istihbarat yardımını sunuyoruz" dedi. Ricciardone, bu çerçevede, Afganistan'da halen ABD deniz piyadeleri tarafından kullanılan üç süper kobra helikopterin Türkiye'ye verileceğini de bildirdi. BDP'nin TBMM'de yemin etme kararına ilişkin Ricciardone, son zamanlarda Türk demokrasisinin çok geliştiğini vurgulayarak, demokratik ülkelerin demokrasiyi korumak ve geliştirmek için çalışması gerektiğini söyleyerek, "BDP'nin Meclise katılmasını olumlu bir şey olarak görüyoruz. Bu konuyu yakından takip ediyoruz" dedi. Şiddetle bir yere varılamayacağını, PKK'nın silah bırakması gerektiğini ifade eden Ricciardone, BDP yasal sistem içinde kalırsa, ABD'nin de BDP ile çalışmaktan memnuniyet duyacağını söyledi. Yeni anayasa çalışmaları konusunda Ricciardone, anayasa yenilemenin Türkiye'nin demokrasisi için gayet olumlu olacağını, Türkiye'nin demokratik bir ülke olarak güçlü olması halinde, terörizme ve her türlü soruna karşı da güçlü olacağını ifade etti. Ricciardone, Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerine yönelik de Doğu Akdeniz'in herkes için stratejik bir bölge olduğunu ve hep birlikte barışçıl bir çözüm bulunması gerektiğini bildirdi. ABD'nin Tel Aviv ile Ankara arasında arabulucuk yapıp yapmayacağı sorusuna Ricciardone, arabuluculuğun söz konusu olmadığını, ancak İsrail ile Türkiye arasında diplomatik diyaloğun sürmesini istedikleri yanıtını verdi. Arap Baharının herkes için çok önemli olduğunu ancak geç geldiğini söyleyen Ricciardone, Suriye'deki olaylarla ilgili olarak da bu ülkede basit çözümlerin bulunamayacağını, bu nedenle Türkiye gibi ülkelerle sürekli istişarede bulunma ihtiyacı duyduklarını belirtti. Türkiye'nin füze kalkanı sisteminin bir radarını kendi topraklarına yerleştirme kararının hatırlatılması üzerine Ricciardone, Türkiye'nin verdiği karar için minnettar olduklarını, bunan NATO ve bütün müttefikler için çok olumlu bir şey olduğunu vurguladı. Füze kalkanının İran'a karşı olup olmadığı sorusunu yanıtlarken de Ricciardone, "Bu hiçbir ülkeye karşı değil, bir savunma sistemi, demek ki hiçbir ülkeye karşı sayılmaz" diye konuştu.