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Ricciardone: İsrail'in özür dilemesi barış için bölgede işbirliğini arttırır

Ricciardone, İsrail'in Mavi Marmara olayı için özür dilemesi ile ilgili olarak 'Her iki lider de bu güzel adımı attı, büyük devlet adamlığı gösterildi' dedi

26 Mart 2013 18:49

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun cuma günü Mavi Marmara olayında öldürülenler için özür açıklaması yapması hakkında, "Her iki lider de bu güzel adımı attı, büyük devlet adamlığı gösterildi" diye yorumladı.

Ricciardone, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın ABD'li işadamlarıyla buluştuğu kahvaltıda konuştu.

Büyükelçiye, İsrail'in özrünü nasıl değerlendirdiği sorulması üzerine Ricciardone, bu kararı olumlu olarak niteledi ve ekledi: "Kararla normalleşme, fikir alışverişi olacaktır"

Ricciardone, Barış için bölgede işbirliğinin artacağını söyledi.

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