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Ricciardone: Gül'ün özgürlük vurgusu anlamlı ve önemli

Utku Çakırözer, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Francis Ricciardone'yle görüştü

08 Ekim 2012 11:10

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Francis Ricciardone, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün TBMM'nin açılışında yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Ricciardone, "Türkiye’nin cumhurbaşkanı olarak özellikle ifade özgürlüğü konusundaki vurgusu önemli ve anlamlıydı. Bu sözleri sadece Türklere değil, bölgedeki diğer halkalara da muhakkak esin verecektir" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Francis Ricciardone'yle görüştü.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında yaptığı konuşmayı değerlendiren Ricciardone, "Cumhurbaşkanı Gül geçmişte düzenli olarak yaptığı gibi, o gün parlamentoda da çok net ve güçlü ifadelerle demokrasi ve özgürlükleri savundu. Türkiye’nin cumhurbaşkanı olarak özellikle ifade özgürlüğü konusundaki vurgusu önemli ve anlamlıydı. Bu sözleri sadece Türklere değil, bölgedeki diğer halkalara da muhakkak esin verecektir" dedi.

Ricciardone, Gül'ün konuşmasındaki özgürlük ve demokrasi vurgusuna dikkat çekerek, yeni anayasa çalışmalarında dikkate alınmasını söyledi. Ricciardone sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parlamento Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı için Türkiye’nin yeni anayasasını yazıyor. Hepimiz Meclis’teki bu çalışmanın Cumhurbaşkanı Gül’ün konuşmasındaki mesajı, ifade özgürlüğünün açık ve güçlü biçimde anayasal güvence altına alınması şeklinde tercüme etmesini umalım..."

Ricciardone'nin açıklamalarına köşesinde yer veren Çakırözer de "Türkiye’nin en önemli müttefiki ABD, Ankara’daki temsilcisi Ricciardone’nin bu sözleriyle, Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan’ın kamuoyu önünde ilk kez ayrı düştükleri demokrasi ve özgürlükler tartışmasında tarafını açık biçimde belirlemiş gözüküyor" yorumunda bulundu.

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