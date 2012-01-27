Ricciardone: Gazetecilerine neden tutuklu olduğunu hâlâ anlamıyorum

T24 - ABD’nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone, tutuklu gazetecilerin ne sebeple tutuklu olduklarını hâlâ anlamadığını söyleyerek, "Demokrasisi buraya kadar gelmiş ve bu kadar bağrına basan insanların yaşadığı bir ülkede nasıl entelektüeller ve gazeteciler parmaklıkların arkasında olur, açıkçası anlamıyorum" dedi.



ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, ABD’nin Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını söyleyerek, “Uludere’de hedef seçimi konusunda hiçbir şey yapmadık. Biz PKK’ya karşı istihbarat desteği sağlıyoruz” dedi.



ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, önceki gün gazetecilerin Ankara temsilcileriyle yaptığı sohbet toplantısında, Uludere olayından, Türkiye’de gazetecilerin hapiste olmasına kadar birçok konuda mesaj verdi.



Hürriyet'in haberine göre Ricciardone şunları söyledi:



"ABD, Türkiye’nin hedef seçimi sürecine dahil değildir. Uludere’de hedef seçimi konusunda hiçbir şey yapmadık. Biz PKK’ya karşı istihbarat desteği sağlıyoruz. Fakat hedef belirleme tamamıyla Türkiye’ye bağlı bir konudur. Türkiye, hedef belirlerken kendi yeteneklerini kullanıyor. Kimse savaşta mükemmel bilgiye sahip değildir. Biz de eksik bilgi nedeniyle hata yapıyoruz. Bu normal. Geçmişte bu yüzden özür dilemiştim. Bu durum da trajik bir hataydı. Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarıyla hiçbir ilgimiz yok. PKK’nın uyuşturucu kaçakçılığına karşı çalışıyoruz. Roj TV sustu. Türkiye için yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz.

Gazeteciler hapiste



82 Anayasası’nı bırakıp boş bir sayfa açıyorsunuz. Çünkü özgürlükler ve bireysel hakların korunması konusunda daha fazlasını istiyorsunuz. Bu nedenle iyimserim. Fakat itiraf edeyim, anlamıyorum. Demokrasisi buraya kadar gelmiş ve bu kadar bağrına basan insanların yaşadığı bir ülkede nasıl entelektüeller ve gazeteciler parmaklıkların arkasında olur, açıkçası anlamıyorum. Biliyorum terörizm suçlamasıyla parmaklıkların arkasındalar. Bu açıklamayı da anlıyorum. İnanıyorum ki yeni anayasa avantaj sağlayacak.

Irak'ın yanındayız



Irak’a gittiğimizde kalma niyetimiz yoktu. Özel güvenliğimizle ilgili özel amaçlarla gittik. Planlanandan uzun sürdü. Başkan Obama çekilme sözü verdi ve sözünü tuttu. Fakat Irak hükümetine ve halkına yönelik taahhütlerinin bitmediğini açıkça vurguladı. Ulusal güvenliğini, ekonomisini ve demokrasisini geliştirirken Irak’ın yanında olacağız.

İran'a terk etmeyiz



Bizce İran’ın bir seçim yapması gerekiyor. Uluslararası güçlere katılabilir. Nükleer güce de sahip olabilir. Ama nükleer silahların peşinde olmamalı. Biz askeri yaptırımlara başvurmak istemiyoruz. Şu ana kadar hep diplomatik araçlara başvurduk. Bunun yolu da yaptırımlardır. Umarız İran bu yaptırımlara uyar. Irak’tan çekilirken elbette bu ülkeyi İran’ın kollarına terk etmeyiz.

Radar devrede



Radar şu anda operasyonel hale geldi. Savunma amaçlı bir sistemdir. Füze sistemi değildir. NATO savunma sisteminin bir parçasıdır. Türkiye’de yaşayan insanların daha güvenli hissetmesini sağlamasını umuyoruz.

Tarihçiler konuşsun



Fransa ABD’nin eski ve değerli bir dostudur. Türkiye de öyle. Türklerin ve Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili gerçekleri tamamıyla ve samimi olarak kabullenmesini isteriz. Açık, dürüst ve yapıcı bir yol, en doğru yoldur. İki taraftan tarihçileri bir araya getirmeliyiz. Türkler geçmişin ne anlama geldiğine karar verme konusunda güven içindedir. Türklerle Ermeniler arasında daha fazla temas vardır. Amerikalılar olarak gelecekle meşgulüz.



