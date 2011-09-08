Ricciardone: Diplomasi kapısını kapatmayın

T24 - ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone, Türkiye ile İsrail arasındaki ilşkilerin normalleşmesini beklediklerini belirterek, “Diplomasi kapısı mutlaka açık kalmalıdır” dedi.



ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ve YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, YÖK-Fulbright arasında imzalanan protokol kapsamında ABD'den gelen 60 okutmanla tanışma toplantısına katıldı.



Büyükelçi Ricciardone, gazetecilerin Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerle ilgili sorularını yanıtladı.



Ricciardone “İlişkilerin normalleşmesi bekliyoruz. Diplomasi kapısı mutlaka açık kalmalıdır” dedi.



Ankara, 9 Türk'ün yaşamını yitirdiği Mavi Marmara baskını nedeniyle özür dilemeyen İsrail ile ilişkileri askıya almıştı.





