T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ricciardone: Diplomasi kapısını kapatmayın

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone, Türkiye ile İsrail arasındaki ilşkilerin normalleşmesini...

08 Eylül 2011 03:00

T24 - ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone, Türkiye ile İsrail arasındaki ilşkilerin normalleşmesini beklediklerini belirterek, “Diplomasi kapısı mutlaka açık kalmalıdır” dedi. 

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ve YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, YÖK-Fulbright arasında imzalanan protokol kapsamında ABD'den gelen 60 okutmanla tanışma toplantısına katıldı.

Büyükelçi Ricciardone, gazetecilerin Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerle ilgili sorularını yanıtladı.

Ricciardone “İlişkilerin normalleşmesi bekliyoruz. Diplomasi kapısı mutlaka açık kalmalıdır” dedi.

Ankara, 9 Türk'ün yaşamını yitirdiği Mavi Marmara baskını nedeniyle özür dilemeyen İsrail ile ilişkileri askıya almıştı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24