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Dünya

Ricciardone: ''Diplomasi kapısı mutlaka açık kalmalı" ANKARA (A.A)

08 Eylül 2011 18:24

-Ricciardone: ''Diplomasi kapısı mutlaka açık kalmalı" ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Türkiye-İsrail ilişkilerinin en kısa zamanda normalleştirilmesini beklediklerini ifade ederek, "Diplomasi kapısı mutlaka açık kalmalı" dedi. Ricciardone, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan ile katıldığı, YÖK-Fulbright arasında imzalanan protokol kapsamında ABD'den gelen 60 okutmanla tanışma toplantısının sonunda gazetecilerin soruları üzerine, Türkiye İsrail ilişkilerindeki son durumu değerlendirdi. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin mevcut durumunun son derece üzücü olduğunu söyleyen Ricciardone, şunları kaydetti: "Türkiye-İsrail ilişkileri bölgenin istikrarı için kritik önemde, en kısa zamanda bölgenin iki büyük demokrasisinin ilişkilerinin normalleştirilmesini bekliyoruz. Ayrıca diplomasi kapısı mutlaka açık kalmalı."

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