-Rıccıardone: ''Derin üzüntü duyduk'' ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Ankara'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı. Ricciardone, "Türkiye'nin Amerikalı dostlarının, Ankara'da düzenlenen terör saldırısında Türk vatandaşlarının hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu" kaydetti. ABD adına kurbanların ailelerine ve yakınlarına yürekten başsağlığı dileyen Ricciardone, Türkiye'nin teröre karşı savaşında yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.