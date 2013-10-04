Ricciardone: Demokrasinizi ileriye götüreceğinize güveniyoruz

ABD 'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, demokratikleşme paketiyle ilgili olarak, "Ne yapılacağına siz Türkler karar vereceksiniz. Demokrasinizi ileriye götüreceğinize güveniyoruz. Bunu başaracaksınız" dedi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ricciardone'yi makamında kabul ederek yaklaşık 1 saat 15 dakika görüştü. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını Türkçe yanıtlayan Ricciardone, yeni Yasama Yılının başlaması dolayısıyla Çiçek'e nezaket ziyaretinde bulunduğunu söyledi. Görüşmede çözüm süreci ya da demokratikleşme paketinin görüşülüp görüşülmediği sorulan Ricciardone, "Her şeyden görüştük. Güzel bir şekilde felsefe, dünyanın durumu üzerinde konuştuk" dedi. Konuşmasına İngilizce devam eden Ricciardone, demokratik tartışmaların sorunların çözümündeki önemini teyit ettiklerini dile getirdi.

Bize ümit veriyor

Ricciardone, demokratikleşme paketiyle ilgili olarak, "Sayın Başkanı, yeni yasama yılının bütün dünyanın takip ettiği son derece heyecanlı bir tartışmayla başlamasından ötürü tebrik ettim. Türk dostlarımız demokrasiyi nasıl ilerletecekleri konusunda son derece heyecanlı tartışma yaşıyorlar. Bu, başarınız konusunda bize ümit veriyor" diye konuştu.

Paketle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Ricciardone, "Ne yapılacağına siz Türkler karar vereceksiniz. Biliniz ki demokratik ülkelerdeki bütün dostlarınız, Amerikalılar ve Avrupalılar, tartışmalarınızı büyük ilgi ve saygıyla takip ediyor. Demokrasinizi ileriye götüreceğinize güvenimiz tam. Bunu başaracaksınız" dedi.

TBMM'deki kabule yaya olarak gelen Ricciardone, kabulün ardından da yaya olarak ayrıldı.