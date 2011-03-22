-RICCIARDONE CHP'Yİ ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - ABD Büyükelçisi Francis J. Ricciardone, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Basına kapalı yapılan ve yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Ricciardone CHP'den ayrılışında yaptığı açıklamada, nezaket ziyaretlerine devam ettiğini belirterek, bugün de ana muhalefet partisine geldiğini ve Kılıçdaroğlu ile güzel bir görüşme yaptığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ile her konudan bahsettiklerini ifade eden Ricciardone, "Güzel bir fikir alışverişi oldu. CHP'den önemli ve yüksek düzeyli bir heyet ABD'ye gelecek. Çok önemli programları var. ABD'de Türkiye ve demokrasisi hakkında büyük bir ilgi var. Türkiye'nin başarılarına ilgimiz var. Önümüzdeki seçimlerle çok ilgileniyoruz. Biz parti konusunda tamamen tarafsızız. Herhangi bir partiyi desteklemiyoruz. Ama Türkiye'yi destekliyoruz" diye konuştu. Ziyaretlerine devam edeceğini belirten Ricciardone, diğer siyasi partileri de ziyaret edeceğini söyledi. Bir gazetecinin görüşmede Libya'daki olayların gündeme gelip gelmediğine ilişkin sorusu üzerine Ricciardone, Libya hakkında da görüştüklerini belirterek, "İran ve Ortadoğu'daki durumdan bahsettik. Hem batı ile hem doğu ile ilişkileri görüştük" diye yanıt verdi. Libya'ya yapılan operasyonda Türkiye'nin tavrına ilişkin bir soru üzerine Ricciardone, iki ülkenin en yakın şekilde işbirliği yapması gerektiğini söyleyerek, ABD ve Türkiye'nin BM'nin 1973 sayılı kararını uygulamak için NATO içinde beraberce çalıştıklarını, en önemli şeyin Libya halkının güvenliğini korumak olduğunu söyledi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone, Libya'ya yapılan operasyon konusunda bu akşam Brüksel'de Türk ve Amerikalı uzmanların önemli bir toplantı yapacaklarını kaydetti.