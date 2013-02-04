T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ricciardone: Bu olaylar ortak irademizi sağlamlaştırıyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone, Türkiye ve ötesindeki dostlardan gelen başsağlığı ve destek için minnettar olduklarını söyledi

04 Şubat 2013 01:00

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone, ülkesinin büyükelçilik binası girişinde meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Amerikan Büyükelçiliğinin tüm çalışanları olarak, 1 Şubat'taki terör saldırısı sonrası, Türk hükümeti liderleri ve yetkilileri, Meclis Başkanı ve milletvekilleri, Türk halkı, sivil toplum ile Türkiye ve ötesindeki dostlardan gelen başsağlığı ve destek için minnettar olduklarını" belirtti.

Ricciardone açıklamasında "Ortak üzüntüleri paylaştığımız bu tür zamanlarda, dostluğunuza ve dayanışmanıza derinden değer veriyoruz. Özellikle Türk polisine ve diğer güvenlik yetkililerine, bizi her gün korudukları için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Misyondaki ailemizin cesur bir Türk üyesini kaybettik. Bizim için hergün nöbet tutan, yetenekli ve görevine bağlı, elçilikte çalışan Türk ve Amerikalıları korurken hayatını kaybeden kahraman Mustafa Akarsu'ya hepimiz derinden şükran duyuyoruz" diyen Büyükelçi Ricciardone, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kaybettiğimiz meslektaşımız Akarsu'nun onuruna, ABD Elçiliği ve Türkiye'deki diğer konsolosluklarımızdaki bayrakların, 6 Şubat Çarşamba güneş batımına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdim. Pazartesi günü öğleden sonra saat 13:13'te, fedakarlığından tam 72 saat sonra, Mustafa Bey'in anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleşecektir.ABD ve Türkiye, hem ayrı ayrı hem de birlikte, terör yüzünden ağır acılar çekti. Bu tür olaylar sadece terörü yenmek ve yıkmaya çalıştıkları hukuk kaidesini güçlendirmek için ortak irademizi sağlamlaştırıyor. Teröre asla boyun eğmeyeceğiz ve birlikte bu sorunun üstesinden geleceğiz"

ETİKETLER

Francis Ricciardoneabd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24