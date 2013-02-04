Ricciardone: Bu olaylar ortak irademizi sağlamlaştırıyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone, ülkesinin büyükelçilik binası girişinde meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Amerikan Büyükelçiliğinin tüm çalışanları olarak, 1 Şubat'taki terör saldırısı sonrası, Türk hükümeti liderleri ve yetkilileri, Meclis Başkanı ve milletvekilleri, Türk halkı, sivil toplum ile Türkiye ve ötesindeki dostlardan gelen başsağlığı ve destek için minnettar olduklarını" belirtti.

Ricciardone açıklamasında "Ortak üzüntüleri paylaştığımız bu tür zamanlarda, dostluğunuza ve dayanışmanıza derinden değer veriyoruz. Özellikle Türk polisine ve diğer güvenlik yetkililerine, bizi her gün korudukları için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Misyondaki ailemizin cesur bir Türk üyesini kaybettik. Bizim için hergün nöbet tutan, yetenekli ve görevine bağlı, elçilikte çalışan Türk ve Amerikalıları korurken hayatını kaybeden kahraman Mustafa Akarsu'ya hepimiz derinden şükran duyuyoruz" diyen Büyükelçi Ricciardone, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kaybettiğimiz meslektaşımız Akarsu'nun onuruna, ABD Elçiliği ve Türkiye'deki diğer konsolosluklarımızdaki bayrakların, 6 Şubat Çarşamba güneş batımına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdim. Pazartesi günü öğleden sonra saat 13:13'te, fedakarlığından tam 72 saat sonra, Mustafa Bey'in anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleşecektir.ABD ve Türkiye, hem ayrı ayrı hem de birlikte, terör yüzünden ağır acılar çekti. Bu tür olaylar sadece terörü yenmek ve yıkmaya çalıştıkları hukuk kaidesini güçlendirmek için ortak irademizi sağlamlaştırıyor. Teröre asla boyun eğmeyeceğiz ve birlikte bu sorunun üstesinden geleceğiz"