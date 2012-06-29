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Ricciardone: Biz savaşın çözüm olmadığını düşünüyoruz

Ricciardone, bu ülkede çok acı bir durum yaşandığını belirterek, ABD halklarının da aynı acıyı hissettiğini söyledi

29 Haziran 2012 02:30

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Suriye'deki olaylara ilişkin, "Biz savaşın çözüm olmadığını düşünüyoruz. Türkiye'nin de öyle düşündüğünü sanıyoruz" dedi.

Ricciardone ve eşi Marie Ricciardone, ABD 'nin bağımsızlığının 236. yıl dönümü dolayısıyla Adana Konsolosluğu tarafından düzenlenen “Bağımsızlık Günü” resepsiyonuna katıldı. 
 
Resepsiyonun yapıldığı alana geçmeden önce gazetecilerin Suriye'deki olaylarla ilgili sorularını yanıtlayan Ricciardone, bu ülkede çok acı bir durum yaşandığını belirterek, Türk ve ABD halklarının da aynı acıyı hissettiğini söyledi. 
 
“Oradaki durum gerçekten kabul edilemez” diyen Ricciardone, şöyle devam etti: 
 
“Hiç kimse savaşın çözüm olduğunu düşünmemekte. Çünkü biz savaşın çözüm olmadığını düşünüyoruz. Türkiye 'nin de öyle düşündüğünü sanıyoruz. Türk Hükümeti ile bizim hükümetimiz inanıyorum ki aynı düşüncedeler ve Suriye'de barışın oluşmasını istiyoruz. Bunun uzun bir zaman alabileceğini de düşünüyoruz. Halihazırda Suriye'de hemen olmasını istediğimiz şey, oradaki şiddeti ve öldürmeyi durdurmak. ABD , NATO 'da görüşlerini belirtti. Türkiye ile aynı desteği sağladıklarını söyledi. Biz sizinle hem ekonomik gelişmede hem de barışta, müttefik, dost, ortak olarak yan yanayız, destek veriyoruz.
 

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