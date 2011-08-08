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Dünya

RICCIARDONE BAŞBAKANLIK'TA ANKARA (A.A)

08 Ağustos 2011 18:42

-RICCIARDONE BAŞBAKANLIK'TA ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone, Başbakan Başmüşaviri Doç. Dr. İbrahim Kalın ile görüştü. Başbakanlık Merkez Binadaki görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ricciardone, Kalın ile genel bir değerlendirme yaptıklarını söyledi. Görüşmenin, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı telefon görüşmesi kapsamında gerçekleşip gerçekleşmediğinin sorulması üzerine de Ricciardone, "Devamı niteliğinde" yanıtını verdi.

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