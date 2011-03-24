-RICCIARDONE: AYNI KAYGILARI PAYLAŞIYORUZ ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, TBMM'deki tezkere oylamasından sonra Türkiye ile Brüksel'de tekrar görüşüldüğünü belirterek, "Bu konuda hemen hemen aynı fikirdeyiz" dedi. Tunus'un milli günü resepsiyonuna katılan Büyükelçi Ricciardone, AA muhabirine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ricciardone, ABD'nin Libya'da Türkiye ile çok önemli bir işbirliğinin olduğunu belirterek, NATO hattında da çok yakın bir şekilde görüşüldüğünü dile getirdi. "Özellikle bugün parlamentodaki oylamadan sonra Brüksel'de tekrar görüşüyoruz. Bu konuda hemen hemen aynı fikirdeyiz" diye konuşan Ricciardone, Libya için Türkiye ile "aynı kaygıları paylaştıklarını" ifade etti. Ricciardone, Libya'da çok kompleks ve çok yönlü bir operasyon yürütüldüğünü ancak her şeyin BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca yapıldığını vurguladı. BMGK kararına göre de en önemli şeyin Libya halkını korumak olduğunu dile getiren Ricciardone, "Endişemiz bu, bu konuda da aynı fikirdeyiz" diye konuştu. -''TÜRKİYE'YE ŞÜKÜR''- Türkiye'nin bölgedeki rolüne de işaret eden Ricciardone, "Türkiye'nin rolü benzersiz. Tarihi ve kültürel nedenlerle Türkiye'nin uzmanlığı çok özel. Beraber gayet güzel işbirliği yapabiliriz" şeklinde konuştu. Geçen hafta Libya'daki New York Times muhabirlerinin serbest bırakılmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Ricciardone, "Türkiye'ye şükür" diyerek katkıları için Türkiye'ye teşekkür etti. Türkiye'de basın özgürlüğü konusundaki görüşleri ile gündeme gelen ABD Büyükelçisi Ricciardone, gazeteci Ahmet Şık'ın kitabı için bir yayınevinde yapılan aramalar ve kitabın tüm nüshalarının toplatılması ile ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Bu konuda bir şey ilave edemem. Yeni bir şey yok. Prensibimiz malumdur" dedi.