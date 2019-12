-RICCIARDONE: "İKİ DOSTUMUZU DESTEKLİYORUZ" ANKARA (A.A) - 05.07.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Türkiye ve İsrail üzerinde baskı kullanmadıklarını, her iki ülkeyi desteklediklerini belirterek, ''iki ülkenin sadece farklılıkları gidermek için değil, bölgenin istikrar ve güvenliği için de yeniden birlikte çalışacaklarına inandıklarını'' söyledi. Ricciardone, ABD bağımsızlık günü için ABD Büyükelçiliği rezidansında verilen resepsiyon öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın olası Türkiye ziyareti ile ilgili bir soru üzerine Ricciardone, Clinton'ın planlarını şu anda teyit edemeyeceğini ancak bu ayın 15'inde İstanbul'da yapılacak Libya Temas Grubu toplantısına katılacağını söyleyebileceğini belirtti. Libya Temas grubu toplantısının gündemdeki en önemli konu olduğuna işaret eden Ricciardone, ikili resmi ziyaret planlarının ise henüz netleşmediği kaydetti. Ricciardone, Türk-Amerikan ortak çıkarları için Clinton'ın 1-2 gün daha Türkiye'de kalacağını umut ettiğini söyledi. ABD'nin, BM'nin Mavi Marmara raporuyla ilgili İsrail ve Türk tarafına baskı yaptığına dair haberlerin hatırlatılması üzerine Ricciardone, ABD'nin çok iyi ve yakın dostları olan Türkiye ve İsrail'in çok kötü bir sorun yaşadığını ifade ederek, bu iki dost ülkenin sadece dost ve duygusal olarak değil, açık ulusal çıkarları doğrultusunda da tekrar bir araya gelmesi gerektiğini belirtti. Her iki ülkenin bölgenin barış ve refahı gibi önemli ulusal çıkarlarının tehlikede olduğunu anladıklarını inandığını dile getiren Ricciardone, ''Baskı kullanmıyoruz, her iki dostumuzu destekliyoruz. Sadece farklılıkları gidermek için değil, bölgenin istikrar ve güveliği için de yeniden birlikte çalışacaklarına inanıyoruz'' dedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Libya temaslarıyla ilgili bir soru üzerine, Davuoğlu'nun çok aktif ve başarılı bir Dışişleri Bakanı olduğuna dikkati çekerek, Davutoğlu'nun Libya gezinin ayrıntılarını ondan dinlemek için sabırsızlandığını söyledi. Türkiye'nin yoğun biçimde bölgedeki pek çok barış ve güvenlik konusuyla ilgilendiğine işaret eden Ricciardone, Libya ile son günlerde pek çok ülke temsilcisinin ilgilendiğini, Türkiye'nin de orada aktif olmasından memnun olduklarını kaydetti.