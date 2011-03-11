-RICCIARDIONE: BAŞBAKANLA MUTABIKIZ ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - ABD Büyükelçisi Francis J. Ricciardione, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği gibi "basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede demokrasiden söz edilemeyeceğini, bu konuda mutabık olduklarını" söyledi. Erdoğan'ı Başbakanlık'ta ziyaretinin ardından basına kısa bir açıklama yapan Ricciardione, "yeni ABD Büyükelçisi olarak Başbakan'a nezaket ziyaretinde bulunduğunu" kaydetti. Türkçe açıklama yapan ve "Gayet samimi ve dostça bir görüşme yaptıklarını" belirten Ricciardione, görüşmede "herşeyden bahsettiklerini" vurguladı. Bir saatten fazla süren görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım imkanlarının artırılması, halklar arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Büyükelçi, Başbakan ile Türk Amerikan ilişkileri konusunda aynı düşüncelere sahip olduklarını kaydetti. Ricciardione, "Gelecek için çok iyimserim" dedi. ABD Büyükelçisi, "Balyoz ve Ergenekon soruşturmalarıyla ilgili yaptığı açıklamaların ve tepkilerin gündeme gelip gelmediği" sorusu üzerine, "Balyoz ya da Ergenekon hakkında şimdi ya da geçmişte bir açıklama yapmadığını" vurguladı.