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Spor

Ricardo Quaresma’dan Şenol Güneş’e içten benzetme

''Futbolu zaten biliyordum ama son dönemde hayatı da öğrendim''

01 Ocak 2018 20:25

Ricardo Quaresma hayatını anlatan bir kitap kaleme alıyor. Kitapta Şenol Güneş'ten de bahseden deneyimli yıldız, "Bana bir ilkokul öğretmenim katlanırdı, bir de teknik direktörüm Şenol Güneş katlanıyor" dedi.

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, otobiyografisini kaleme alıyor. Kitap için çalışmalarını sürdüren Quaresma’nın hayatından ve kariyerinden kesitler aktardığı kitabında Beşiktaş’a da geniş bir yer ayırdı. Quaresma’nın kitabından Portekiz basınına yansıyan bölümler şöyle:

“Futbolu zaten biliyordum ama son dönemde hayatı da öğrendim. Hayatta para kazanmanın çok önemli ama her şey olmadığını Dubai’ye gittiğimde anladım. Paranız olabilir ama nerede yaşadığınız, nasıl yaşadığınız ve aslında ne yapamadığınız çok daha önemli. Para kazanmak için Çin’e gidenleri anlayabiliyorum, saygı da duyuyorum. Ailemizi, çocuklarımızı, geleceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Ama ben para için bir daha bunu yapmam. Taraftar için oynamak başka bir duygu. Sen iyi bir şey yaptığın zaman buna değer veren insanlar için oynamak harika. Bu yüzden zaten Beşiktaş’tayım.”

‘’Bana bir ilkokul öğretmenim katlanırdı, Birde Şenol Güneş katlanıyor’’

Quaresma, yükselişinde önemli pay sahibi olan Şenol Güneş’ten ise samimi ifadelerle söz etti: “Bana bir ilkokul öğretmenim katlanırdı, bir de teknik direktörüm Şenol Güneş katlanıyor. Hata yaptığımda bazı çalıştığım teknik direktörler gibi beni eleştirip, küçük düşürmeye, hatalarımı yüzüme vurup, acımasızca eleştirmeye kesinlikle çalışmıyor. Kavga etmiyor benimle. Onunla ilginç bir şekilde en çok kazandığımız ve harika oynadığım maçlardan sonra kavga ediyoruz.”

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