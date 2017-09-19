Ricardo Quaresma'dan 'derbi' yorumu: İyi takımız, kazanmaya çalışacağız

Beşiktaş'ın Konyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta karşılaşmanın 2. golünü ve ligde bu sezon ilk golünü kaydeden Ricardo Quaresma, haftaya takımının Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi, "İyi takımız, kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.

Konyaspor'a bireysel çaba sonucu seyir zevki yüksek bir gol atan Portekizli yıldız, attığı golde özgüvenin önemine vurgu yaptı.

Ricardo Quaresma, maç sonu yayıncı kuruluşa şöyle konuştu:

"Her pozisyonda biraz daha güven tazeliyorsunuz. Orada da öyle bir pozisyon geldi, değerlendirdim. Fizik olarak sezon başına göre daha fazla çalışıyorum. Daha fazla kupa kazanmak için takıma katkı sağlamaya çalışıyorum.

Derbi her zaman derbidir. Derbide ne olacağını önceden bilemezsiniz. Üstümüze düşeni yapacağız. Hafta içi iyi yapacağız. Maça çıktığımız zaman da her zaman yaptığımızı yapacağız. İyi takımız, kazanmaya çalışacağız."