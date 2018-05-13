T24 LogoT24 Logo
Spor

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş taraftarına çağrı!

Yıldız futbolcu, Osmanlıspor maçı kadrosuna alınmadı

13 Mayıs 2018 14:47

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlıların bu akşam Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştı. Portekizli yıldız, bu gelişmenin ardından dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara çağrıda bulundu.

Siyah Beyazlı camiada çok mutlu olduğunu söyleyen 'Q7', "Çalışma ve kazanma isteğimiz asla bitmeyecek. Beşiktaş bir ailedir ve biz de burada her daim savaşmak için birlikteyiz. Siz de bizimle misiniz?"  ifadelerini kullandı.

Hakkında transfer iddiaları da çıkan yıldız futbolcunun bu ifadeleri, sosyal medyada Beşiktaş taraftarları tarafından memnuniyetle karşılandı.

ETİKETLER

Ricardo QuaresmaBeşiktaşkadroya alınmadıOsmanlısporSpor Toto Süper Ligsosyal medyapaylaşımbeşiktaş taraftarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24