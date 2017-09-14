Ricardo Quaresma: Porto ve Beşiktaş'ı çok seviyorum; bugün kendi takımım ve formam için oynadım

Bir dönem Porto forması giyen ve Portekizli taraftarların sevgi gösterdiği, Beşiktaş'ın Porto ile oynadığı maçta oyundan çıkarken tüm stadın alkışladığı Ricardo Quaresma, "Porto ve Beşiktaş benim için çok önemli kulüpler. Porto'yu ve Beşiktaş'ı çok seviyorum. Bugün saha içerisinde kendi takımım, kendi formam için mücadele ettim" diye konuştu.

"Performansımızı abartmak için çok erken" diye konuşan Quaresma, maça çok iyi hazırlandıklarını vurguladı.

Ricardo Quaresma, maç sonu şöyle konuştu:

"Takımı tebrik etmek istiyorum. Büyük bir takıma karşı iyi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar her zaman zorludur. Tüm hafta boyunca aklımızda bu maç vardı.

Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu hafta çok iyi hazırlandık. Porto çok büyük bir takım, bu sezon henüz gol yemediler. Bu takıma karşı 3 gol atmak çok önemliydi.

Önümüzde daha çok maç var 2 kulvarda da. Performansımızı abartmak için çok erken.

Porto ve Beşiktaş benim için çok önemli kulüpler. Porto'yu ve Beşiktaş'ı çok seviyorum. Bu hep böyle kalacak. Bugün saha içerisinde kendi takımım, kendi formam için elimden geleni yapmaya çalıştım ve yaptığıma da inanıyorum."