Ricardo Quaresma futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyor

Ricardo Quaresma’nın futbol kariyerini Beşiktaş forması altında noktalamak istediği iddia edildi.

Devre arası olaylı bir şekilde Kasımpaşa’ya transfer olan 36 yaşındaki Portekizli futbolcunun geri dönüşe hazır olduğu belirlendi.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Beşiktaş’ın yakın tarihinde tribünlerin en çok sevdiği isimlerin başında gelen Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübe geri dönmenin hesaplarını yapıyor. Portekizli futbolcunun bu düşüncesini yakın çevresiyle paylaştığı ortaya çıktı.

Sergen Yalçın’dan önce teknik direktörlük koltuğunda oturan Abdullah Avcı’nın takımda kalmasını istemesine rağmen siyah-beyazlı yönetim tarafından gönderilen ve devre arasında soluğu Kasımpaşa’da alan 36 yaşındaki Quaresma’nın, futbolu Beşiktaş formasıyla bırakmak istediği belirlendi.

Beşiktaş yönetimi sıcak bakmıyor

Transfer edilecek her oyuncu için Sergen Yalçın’ın onayını almak isteyen siyah-beyazlı yönetimin, Quaresma’ya kırgın ve kızgın olduğu öğrenildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve futboldan sorumlu yöneticilerin seçimi kazandıktan sonra Beşiktaş’taki alacakları konusunda Quaresma ile görüştüğü ancak Portekizli oyuncunun o günlerde alacaklarının ertelenmesi talebini kabul etmediği belirtildi.

Q7’nin tepki çeken bu davranışını unutmayan yönetimin geri dönüşe kesinlikle sıcak bakmadığı ifade edildi. Siyah-beyazlılar devre arasında FIFA’dan ağır bir cezayla karşı karşıya kalmamak için anlaşmaya yanaşmayan Quaresma’nın tüm alacaklarını ödemek zorunda kalmıştı.