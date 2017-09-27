Ricardo Quaresma: Futbol oynandığı zaman neler yapabileceğimizi herkes biliyor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Talisca'nın attığı golün asistini yapan Ricardo Quaresma, karşılaşma sonrası, "Futbol oynandığı zaman neler yapabileceğimizi herkes biliyor" dedi.

Rakibine özellikle ilk 20 dakikada büyük bir baskı kuran Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı, hafta sonu Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadıkları derbi ile ilgili, "Fenerbahçe maçında futbol oynamamız engellendi. Düşündüklerimi tam olarak söylemek istemiyorum yoksa ceza alabilirim" yorumunu yaptı.

Ricardo Quaresma, maç sonu şöyle konuştu:

"Bugün takım gibi oynadık, maçı kazandık. Bundan sonra Pazar gününe hazırlanacağız.

Birbirinden farklı maçlar. Fenerbahçe maçında futbol oynamamız engellendi. Düşündüklerimi tam olarak söylemek istemiyorum yoksa ceza alabilirim. Bu maçta çıktık, kendi futbolumuzu oynadık. Futbol oynandığı zaman neler yapabileceğimizi herkes biliyor.

Burası benim evim. Her seferinde kendimi daha iyi hissediyorum. Beşiktaş’ta oynadığım süre boyunca kanımın her damlasına kadar emeğimi vermeye hazırım."