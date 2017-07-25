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Spor

Ricardo Quaresma: Beni seneye Çin'e satın

"Bir sonraki sezon Çin'de oynamak isterim, hem size de para kazandırmış olurum"

25 Temmuz 2017 14:46

Beşiktaş'ın 33 yaşındaki Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, takımına sahadaki yardımlarının yanı sıra ekonomik olarak da katkı sağlamak istiyor. 'Q7' lakaplı hücumcu, hedefinin 2018 Dünya Kupası ve 3. şampiyonluk olduğunu, ardından Çin'e transfer olarak kulübe para kazandırmak istediğini söyledi.

Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, siyah-beyazlılara Pepe transferinde katkı sağlayarak saha dışında da kulübüne yardım eden Quaresma bununla sınırlı kalmak istemiyor. Dünya Kupası'nda milli takımına hizmet etmek istediğini söyleyen başarılı hücumcu, Beşiktaş ile üst üste 3. şampiyonluğunu kazandıktan sonra Çin'e giderek kulübüne para kazandırmak istiyor.

Fikret Orman: Çin'de herkes seni soruyor

Habere göre, Q7'ye Çin yolunu açan kişi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman. Siyah-beyazlı kulübü dünya çapında duyurmak için yeni sezon hazırlıklarını Çin'de gerçekleştirmeyi kararlaştıran Orman'a burada en çok Portekiz Milli Takımı ile Konfederasyonlar Kupası'nda oynadığı için kampta yer almayan  Quaresma soruldu.

Beşiktaş'ın 1 numarasının Şanghay Futbol Federasyonu'na gerçekleştirdiği ziyarette de Orman'a sık sık 'Quaresma'nın Çin'de oynama fikrine nasıl baktığı' soruldu. Orman da şimdilik böyle bir durum olmadığı yanıtını vererek, gelecekte mümkün olabileceğini söyledi.

"Şimdi hedeflerim var, seneye olur"

Başkan Orman, daha sonra bu konuyu Ricardo Quaresma ile konuştu. Kendisinin Çin’de çok merak edildiğini ve ne zaman transfer olacağını sorduklarını aktaran Orman’a Portekizli futbolcu “Şu anda Çin’e gitme gibi bir düşüncem yok. Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda çok iyi bir performans göstermek istiyorum. Ayrıca Beşiktaş’ta da 3. şampiyonluğu kazanma hedefim var. Ancak bir sonraki sezon Çin’de oynamak isterim, hem size de para kazandırmış olurum” yanıtını verdi.

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