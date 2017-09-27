Ricardo Quaresma: "Takım gibi oynadık"

Beşiktaş\'ın yıldız ismi Ricardo Quaresma, mücadelenin ardından konuştu.

Portekizli futbolcu galibiyetle ilgili olarak, \"İyi oynadık, takım gibi oynadık. Üstünlüğü de erken yakaladık. Şimdi Trabzonspor maçına odaklanacağız\" dedi.

Talisca ile saha içindeki uyumu yönündeki soru üzerine ise yıldız futbolcu, \"Kaliteli oyuncularla oynamak her zaman iyidir. Ben onun nereye koşacağını biliyorum, o da benim nereye atacağımı biliyor\" şeklinde konuştu.

Beşiktaş\'ın bir diğer yıldızı Ryan Babel ise galibiyetle ilgili, \"Büyük bir adım attık. Bir sonraki maçı da kazanarak daha büyük bir adım atmış olacağız\" ifadelerini kullandı.

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-Ricardo Quaresma açıklamalar

-Ryan Babel açıklamalar

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HABER: Gökhan HEBEPÇİ - KAMERA: Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) -