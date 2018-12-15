Ricardo Quaresma: "Herkesten özür dilerim"

\"Trabzonspor\'u yenmek için birlik olmalıyız\"

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Malmö karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle siyah-beyazlı taraftarlardan özür diledi.

Sosyal medya hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşan Quaresma fotoğrafın altında şu ifadelere yer verdi: \"Arkadaşlar, her zaman kulüp ve takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Son maçta savaştım, topu kazanmak isterken maalesef oyun dışına gönderildim. Bunun için herkesten özür dilerim. Şimdi önemli olan bir sonraki maç. Trabzonspor\'u yenmek için birlik olmalıyız. Takıma destek vermeye devam edin. Birlikte zafere ulaşacağız.\"

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