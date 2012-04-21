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Spor

Ribery’den Robben’e yumruk

İki hafta önce Galatasaray’da yaşanan Melo-Riera kavgasının benzeri Bayern Münih takımının soyunma odasında yaşandı

21 Nisan 2012 11:41

Şampiyonlar Ligi’nde evinde ağırladığı Real Madrid’i 2-1 yenen Bayern Münih’te Ribbery ve Robben’in soyunma odasında kavga ettiği ortaya çıktı.
 
Hürriyet gazetesinin haberine göre; Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid maçının devre arasında Ribery ile Robben arasında faul atışı nedeniyle çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Kavgada bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız yıldız Ribery’nin, Hollandalı takım arkadaşı Robben’i yumrukladığı öğrenildi. Robben’in gözü morardı.

Ribery’e yüksek miktarda bir para cezası verildiği bildirildi.

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RobbenRiberyBayern MünihGalatasarayMeloRiera

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