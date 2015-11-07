Ribery'den CNN'e 1,5 milyon Euro'luk tazminat davası

Bayern Münih'in yıldızı Frank Ribery, CNN'e 1.5 milyon Euro'luk tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Chelsea Ake-Salvacion isimli kadının Kriyoterapi tankında donarak ölümünü Twitter'dan Ribery fotoğrafıyla duyuran CNN, Fransız yıldızın tepkisine neden oldu. Ribery'nin avukatı Carlos Alberto Brusa, "müvekkilim bu hatadan hiç hoşnut olmadı" ifadelerini kullanırken, konuyla ilgili olarak 1,5 milyon Euro'luk tazminat davası açacaklarını duyurdu.



Ronaldo evine yaptırdı



Dünyanın önde gelen futbolcularının kullandığı kriyoterapi tedavisini en çok kullanan isimlerin başında Cristiano Ronaldo geliyor. Hürriyet'ten Koray Durkal'ın haberine göre, evine 45 bin Euro değerinde, -200 dereceye ulaşan bir Kriyoterapi odası yaptıran Ronaldo, haftada bir kez bu odaya girerek hem formunu koruyor hem de kan dolaşımının hızlanmasını sağlıyor.

Kriyoterapi nedir?



Heredot, Eski Mısır ve Yunan medeniyetlerinde ağrı tedavilerinde soğuk uygulamaların olduğundan bahsetmektedir. Ve bu tedavi Hipokrat zamanından beri uygulanan yöntemdir. Dondurma, kar ya da soğuk tedavisi olarak da bilinir. Uygulanan bölgede hastalıklı dokuları yok etmek için kullanılır.

Dondurma işleminde kullanılacak olan gaz, prob içinden geçirilir ve probun ucunun aşırı derecede soğumasına neden olur. Soğutmada kullanılan gaz basınç ile probun ucuna itildiğinde gaz aniden hacim olarak genişler ve etraftan ısı çekerken probun ucu soğur. Soğuk etkisiyle hücre içindeki ve dışındaki saf su, buz kristalleri haline getirilerek hücrenin ölümü meydana gelir. Bunun için -78,5°C?de katı karbon dioksit (kuru buz), -190°C sıvı azot, florokarbon ve nitrözoksit gibi kriyojen maddeler kullanılır. Gümüş ya da bakırdan yapılmış kriyokoter adlı aletlerle de dokulara soğuk uygulanır.