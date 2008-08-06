Ribery 'yılın oyuncusu' seçildi

Tempo24-



2004 yılında Brezilyalı Ailton'dan sonra Bundesliga'da oynayan ikinci yabancı oyuncu olarak yılın sporcusu seçilen Ribery'i, 115 oyla İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de oynayan Alman milli futbolcu Michael Ballack ve 108 oyla Bayern Münih forması giyen İtalyan oyuncu Luca Toni takip etti.



Bayern Münih'in eski teknik direktörü Ottmar Hitzfeld ''yılın teknik direktörü'' seçilirken, Wolfburg'ta görev yapan Felix Magath ikinci, Bundesliga'nın yeni takımı 1899 Hoffenheim'in teknik direktörü Ralf Rangnick de üçüncü oldu.



Alman milli takımı teknik direktörü Joachim Löw ise 5. sırada kalırken, ''yılın bayan futbolcusu'' da FFC Frankfurt takımının Alman milli takımı oyuncusu Birgit Prinz seçildi.