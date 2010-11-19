-RIBERY VETTEL'İ ÖRNEK ALIYOR BERLİN (A.A) - 19.11.2010 - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Borussia Dortmund'un 12 puan gerisinde bulunan Bayern Münih'in Fransız yıldız oyuncusu Franck Ribery, lig şampiyonluğu yarışında Formula 1 Dünya Şampiyonu olan genç Alman sporcu Sebastian Vettel'i örnek aldıklarını söyledi. Ribery, Abendzeitung adlı gazeteye yaptığı açıklamada, daha önce puan olarak rakiplerinin gerisinde olan Vettel'in son yarışta rakiplerini geçmesinin kendisini etkilediğini, bunun, bu kadar puan geride olunmasına rağmen başarılı olunabileceğinin bir ispatı olduğunu belirterek, "Şampiyonluk yarışında Dortmund'un 12 puan gerisinde olan bizim için de bu geçerli. Vettel şimdi bizim örneğimiz" dedi. Münih'te yayınlanan "TZ" gazetesine de konuşan Ribery, "Şansınız olduğuna inanırsanız başarılı olursunuz. Şampiyonluğu kazanabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu. Ribery, ancak şampiyonluk şansının sürmesi için de tüm maçları kazanmaları gerektiğini ifade etti. Ligde bu hafta Bayer Levekusen maçını kazanmaları gerektiğini belirten Ribery, uzun süren sakatlıktan sonra bu maçta 90 dakika boyunca oynayabileceğini sözlerine ekledi.