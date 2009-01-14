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Spor

Ribery ve Hamit Umre'ye gitti

Hamit Altıntop ve eski Galatasaraylı Fransız futbolcu Frank Ribery'nin Umre'ye gittikleri bildirildi.

14 Ocak 2009 02:00



Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) güçlü ekiplerinden FC Bayern Münih'te forma giyen Hamit Altıntop ve eski Galatasaraylı Fransız futbolcu Frank Ribery'nin Umre'ye gittikleri bildirildi.


FC Bayern Münih Kulübü'nün internet sayfasında yapılan açıklamada, Dubai'de kamp yapan FC Bayern Münihli oyuncuların, El Wheda ile yapılan hazırlık maçından sonra Umre için Suudi Arabistan'ın Mekke kentine gittikleri, takımın Almanya'ya dönüşünden önce de kafileye dahil oldukları bildirildi.

Öte yandan Suudi Arabistan takımı El Wheda ile yapılan hazırlık maçındaki ufak çaplı krizi futbolcu Sebastian Schweinsteiger önledi.

El Wheda'nın kalecisinin, FC Bayern Münih takımının formasıyla aynı renkte forma giymesi nedeniyle maçın hakemi oyunu durdurdu. Bunun üzerine Schweinsteiger, kendi takımından hemen bir antrenman yeleğini kaleciye vererek maçın sürmesini sağladı.

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