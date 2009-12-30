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Spor

Ribery Real Madrid'e gidiyor

30 Aralık 2009 19:48

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Frank Ribery konusunda İspanya'nın Real Madrid kulübüyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Almanya'da yayın yapan özel bir televizyon kanalına bağlı bir internet sitesindeki haberde, Bayern Münih ile Real Madrid'in geçen Ağustos ayında Hollandalı futbolcu Arjen Robben'in Alman ekibine transferi sırasında Ribery'nin transferi için de anlaştıkları iddia edildi.

Haberde, 26 yaşındaki yıldız futbolcunun 55 milyon Avroya gelecek yazdan itibaren eflatun-beyazlı takımda forma giyeceği öne sürüldü.

2011 yılında Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eren Ribery, daha önce Real Madrid'de oynamak ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini belirtmişti.

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