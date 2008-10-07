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Spor

Ribery ödüle doymuyor

Bundesliga'da geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih'in Fransız yıldız Frank Ribery, Almanya'daki profesyonel futbolcular tarafından 2007-2008 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

07 Ekim 2008 03:00

Bundesliga'da geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih'in Fransız yıldız Frank Ribery, Almanya'daki profesyonel futbolcular tarafından 2007-2008 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Bundesliga'da geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih'in Fransız yıldız Frank Ribery, Almanya'daki profesyonel futbolcular tarafından 2007-2008 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Sözleşmeli Futbolcular Derneği (VDH) tarafından yapılan açıklamada, Ribery'nin, oyların yüzde 37,3'ünü alarak en iyi futbolcu seçildiği bildirildi. Açıklamada, Ribery'nin takım arkadaşı olan İtalya Milli Takımı oyuncusu Luca Toni'nin oyların yüzde 19,3'ünü alarak ikinci, Werder Bremen'de forma giyen Diego'nun da oyların yüzde 7,1'ini alarak üçüncü olduğu kaydedildi.

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