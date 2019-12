Ribery kafa karıştırdı

Bayern Münih'le 2011'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız yıldız Franck Ribery, transfer tekliflerine açık olduğunu belirtti.





Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in Fransız yıldız oyuncusu Franck Ribery, transfer konusunda her türlü teklife açık olduğunu bildirdi.



Bild gazetesi, ''Ribery, Bayern'i şok etti'' başlığıyla verdiği haberde, Fransız futbolcunun, sözleşmesinin sona ereceği 2011 yılına kadar Bayern Münih'te kalacağı konusunda söz verip veremeyeceği şeklindeki bir soruya karşılık, ''Burada 4 yıllık sözleşmem var. Ancak söz vermek zor. Hayatta ne olacağı bilinmez. Ben her şeye açığım'' şeklinde konuştuğunu yazdı.



Bayern Münih'e transfer yapılmasını da isteyen Ribery, takımın her pozisyonda oynayabilecek iyi bir oyuncuya daha ihtiyacı olduğunu, kalitenin artırılması ve iyileştirilmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla şansları olacağını belirtti.



Marsilya'da kendisi hakkında sahte evrak düzenlemek ve dolandırıcılık suçlarından başlatılan soruşturmayla ilgili de Ribery, ''Saha dışında bazı zamanlar beni rahatsız eden şeyler var. Ancak bunu çevrem hallediyor. Bu konuda endişe duyacağımı sanmıyorum'' dedi.



Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, daha önce yaptığı bir açıklamada, Ribery'nin 30 Haziran 2011 tarihine yılına kadar Bayern Münih'te kalacağını söylemişti.



Haberde, Ribery'nin yeni danışmanı Alain Migliaccio'nun bir dönem Real Madrid'de oynayan Zinedine Zidane'nin da danışmanı olduğu hatırlatılarak, Zidane'nin oğlu Enzo Alan Zidane'nin da Real Madrid'de top koşturduğuna ve Migliaccio'nun Real Madrid ile yakın ilişkisi olduğuna dikkat çekildi.