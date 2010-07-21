-RIBERY İLE BİRLİKTE BENZEMA DA SERBEST PARİS (A.A) - 20.07.2010 - Yaşı küçük bir kızla para karşılığı birlikte olduğu gerekçesiyle haklarında açılan soruşturma çerçevesinde bu sabah gözaltına alınan Fransız milli futbolcu Karim Benzema da Franck Ribery gibi Paris'te sorgu hakimine ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Adli kaynaklar, "18 yaşından küçük birisiyle fuhuş talebinde bulunmaktan" eski Galatasaraylı Bayern Münih forveti Ribery'nin ardından, Benzema ve Ribery'nin kayınbiraderinin de sorgu hakimi Andre Dando tarafından sorgulanarak, serbest bırakıldığını belirttiler. Ribery'nin adalet sarayının sorgu hakimleri bölümüne bilekleri kelepçeli getirildiğini belirten kaynaklar, Ribery'nin eşinin erkek kardeşi ve Benzema'nın, sorgularının ardından adli kontrol olmaksızın serbest bırakıldığını kaydettiler. 7 saat gözaltında kaldıktan sonra ifadesini verip serbest kalan Ribery'nin, ifadesi sırasında neler söylediğine dair adli kaynaklar hiçbir açıklama yapmadılar. iTele kanalının sorusunu yanıtlayan Devlet Sekreteri Fadela Amara, "Bu durum Fransa gençliği için iyi bir imaj değil. Ribery gibi bir beyefendiyi böylesine felaket, böylesine zor bir durumda görmekten büyük üzüntü duyuyorum" dedi. Sorgusunda Fransız milli takımının oyuncuları Ribery ile 2009'da, Benzema ile 2008'de ve Mart 2010'da 18 yaşını geçtikten sonra Sidney Govou ile para karşılığı birlikte olduğunu anlatan Zahia D. daha önceki açıklamasında, futbolcuların yaşının küçük olduğunu bilmediklerini söylemişti.