T24 LogoT24 Logo
Spor

RIBERY İLE BİRLİKTE BENZEMA DA SERBEST PARİS (A.A)

21 Temmuz 2010 01:22

-RIBERY İLE BİRLİKTE BENZEMA DA SERBEST PARİS (A.A) - 20.07.2010 - Yaşı küçük bir kızla para karşılığı birlikte olduğu gerekçesiyle haklarında açılan soruşturma çerçevesinde bu sabah gözaltına alınan Fransız milli futbolcu Karim Benzema da Franck Ribery gibi Paris'te sorgu hakimine ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Adli kaynaklar, "18 yaşından küçük birisiyle fuhuş talebinde bulunmaktan" eski Galatasaraylı Bayern Münih forveti Ribery'nin ardından, Benzema ve Ribery'nin kayınbiraderinin de sorgu hakimi Andre Dando tarafından sorgulanarak, serbest bırakıldığını belirttiler. Ribery'nin adalet sarayının sorgu hakimleri bölümüne bilekleri kelepçeli getirildiğini belirten kaynaklar, Ribery'nin eşinin erkek kardeşi ve Benzema'nın, sorgularının ardından adli kontrol olmaksızın serbest bırakıldığını kaydettiler. 7 saat gözaltında kaldıktan sonra ifadesini verip serbest kalan Ribery'nin, ifadesi sırasında neler söylediğine dair adli kaynaklar hiçbir açıklama yapmadılar. iTele kanalının sorusunu yanıtlayan Devlet Sekreteri Fadela Amara, "Bu durum Fransa gençliği için iyi bir imaj değil. Ribery gibi bir beyefendiyi böylesine felaket, böylesine zor bir durumda görmekten büyük üzüntü duyuyorum" dedi. Sorgusunda Fransız milli takımının oyuncuları Ribery ile 2009'da, Benzema ile 2008'de ve Mart 2010'da 18 yaşını geçtikten sonra Sidney Govou ile para karşılığı birlikte olduğunu anlatan Zahia D. daha önceki açıklamasında, futbolcuların yaşının küçük olduğunu bilmediklerini söylemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24