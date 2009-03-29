Ribery iftiharla sunar



Dünya Kupası 2010 Avrupa Elemeleri 7. Grup karşılaşmasında Fransa deplasmanda konuk olduğu Litvanya'yı 1-0 mağlup etti.



Kaunas'ta oynanan karşılaşmada ilk yarıda gol sesi çıkmazken ikinci yarıda bu sezon kendi sahasında hiç gol yemeyen Litvanya bir ilki de yaşamış oldu. 67. dakikasında Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Franck Ribery sahneye çıktı ve takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.



Bu sonuçla Fransa puanını 7'ye yükseltirken Litvanya 9 puanda kaldı. Bu iki ülke 1 Nisan Çarşamba günü Stade De France'da karşılaşacak

