T24 LogoT24 Logo
Spor

Ribery iftiharla sunar

29 Mart 2009 02:00


Dünya Kupası 2010 Avrupa Elemeleri 7. Grup karşılaşmasında Fransa deplasmanda konuk olduğu Litvanya'yı 1-0 mağlup etti.

Kaunas'ta oynanan karşılaşmada ilk yarıda gol sesi çıkmazken ikinci yarıda bu sezon kendi sahasında hiç gol yemeyen Litvanya bir ilki de yaşamış oldu. 67. dakikasında Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Franck Ribery sahneye çıktı ve takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla Fransa puanını 7'ye yükseltirken Litvanya 9 puanda kaldı. Bu iki ülke 1 Nisan Çarşamba günü Stade De France'da karşılaşacak

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24