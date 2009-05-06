

İngiliz The Guardian gazetesi, Manchester United'ın Frank Ribery için 70 milyon Euro'yu gözden çıkardığını iddia etti. Gazeteye göre bu transfer United'ın, Cristiano Ronaldo'yu Real Madrid'e satması halinde gerçeklik kazanacak.



Avrupa'da liglerin sonu yaklaşırken transfer haberleri de gazetelerde sıkça yer bulmaya başladı. İngiliz The Guardian gazetesi, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte yaşanabilecek olası senaryolarla ilgili ipuçları verdi.



Gazete, Manchester United'ın Bayern Münih'in Fransız yıldızı Ribery için 70 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve Bavyera kulübü ile anlaşmaya yakın oluduğunu iddia etti. Ancak tranfserin gerçekleşmesi için bir şart daha var, o da United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu Real Madrid'e satması.



Ribery, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya elendikleri karşılaşma sonrası, "Altın Top" ödülü yarışmasında 16. sırada kalmasına sitem etmiş ve "Kazanmak için sanıyorum daha büyük bir kulüpte oynamam gerek" demişti.



Bayern Münih'e 2007'de transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, şimdiye kadar Galatasaray dahil 7 değişik kulübün formasını giydi. Sarı-kırmızılılarda 6 ay oynayan Ribery'nin, hiçbir kulüpte 2 sezondan fazla kalmaması ise transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiren bir faktör olarak yorumlanıyor.



Geçtiğimiz aylarda Bayern Münih yönetiminin 2011'de biten sözleşmesini uzatma talebini geri çeviren Ribery'nin, United'a transferi söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde, Fransız futbolcu, vatandaşı Zinedine Zidane'a ait rekoru kırmış olacak. Zidane 2001 yılında Juventus'tan Real Madrid'e 49 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.



