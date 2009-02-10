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Spor

Ribery bizimle kalacak

Bayern Münih'te, teknik direktör Juergen Klinsmann, ''Frank Ribery uzun yıllar bizimle kalacak'' dedi.

10 Şubat 2009 02:00


Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te, teknik direktör Juergen Klinsmann, ''Frank Ribery uzun yıllar bizimle kalacak'' dedi.

Bayern Münih Teknik Direktörü Juergen Klinsmann, La Liga şampiyonu Real Madrid'in, eski Galatasaray oyuncusu Ribery'i takibe aldığına ilişkin bazı medya organlarında yer alan haberleri, Bavyera Televizyonu'na değerlendirdi.

''Real Madrid veya başka bir takım, neresi izlemeye aldıysa, bunu Ribery'e sorun'' diyen Klinsmann, Fransız futbolcu ile daha uzun yıllar birlikte olacaklarını söyledi.

Ribery'nin, Bayern Münih'te gayet huzurlu olduğunu iddia eden Alman teknik adam, ''Bayern'de olmanın ne müthiş bir şey olduğunu da biliyor'' yorumunu yaptı.

25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin, 2011 sonunda dolacağını belirten Bayern Münih yetkilileri, her fırsatta Ribery'i satmayı düşünmediklerini, aksine sözleşmesini uzatmak istediklerini dile getiriyorlar.

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