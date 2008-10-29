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Spor

Ribella'ya jübile

Şampiyon at ''Ribella'', Türkiye'de ilk kez bir safkana düzenlenecek jübileyle yarın yarış pistlerine veda edecek.

29 Ekim 2008 02:00


Şampiyon at ''Ribella'', Türkiye'de ilk kez bir safkana düzenlenecek jübileyle yarın yarış pistlerine veda edecek.

Türk at yarışçılığı tarihinde birçok birinciliği bulunan safkan Ribella, 29 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek jübileyle yarış pistlerine veda edecek.

'Ribella''nın yarışlardan emekli olması kararını alan Taşbek Ekürisi, şampiyon kısrak için İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 16.50'de bir jübile töreni gerçekleştirecek. Bu tören, Türkiye'de ilk kez bir safkana düzenlenecek jübile olacak.

Şimdiye dek katıldığı 61 koşuda 27 birincilik elde eden Ribella, 2.5 milyon YTL'den fazla kazanç elde ederek, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

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