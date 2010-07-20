-RIBBERY VE BENZAMA GÖZALTINDA PARİS (A.A) - 20.07.2010 - Fransa Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncuları Ribbery ve Benzama, yaşı küçük bir kızla para karşılığı birlikte oldukları yolunda haklarında açılan soruşturma çerçevesinde bugün gözaltına alındı. Daha önce açılan soruşturma kapsamında sporcuların gözaltına alınarak sorgulanması, Dünya Kupası finalleri yüzünden ertelenmişti. Fransız basınında çıkan haberlerde, milli takımının üç oyuncusunun ''escort girl'' olarak çalışan 18 yaşından küçük bir kızla, Paris'teki bir gece kulübünde para karşılığında birlikte olduğu iddia edilmişti. Ribery, daha önce nisan ayında aynı soruşturma çerçevesinde sorgulanmıştı. Benzama ve Ribery dışında, diğer milli oyuncu Govou da suçlanan oyuncular arasında yer alıyor. Zahia D. isimli genç kız, Paris Match dergisine verdiği demeçte, para karşılığı birlikte olduğu milli futbolcuların, yaşının küçük olduğundan haberdar olmadıklarını söylemişti.