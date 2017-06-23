Rhodolfo ilk maçına çıktı; Diego coşturdu

Beşiktaş'tan Flamengo'ya 1.4 milyon Euro karşılığında transfer olan Luiz Rhodolfo, Brezilya ekibinin formasıyla ilk maçına çıktı. Kırmızı-siyahlıların 5-1 kazandığı maçta eski Fenerbahçe orta sahası Diego da 2 gol kaydetti.

5-1 kazanılan Chapocoense maçında oyuna 63. dakikada sakatlanan Rever'in yerine dahil olan 30 yaşındaki oyuncu maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Tatilde bile çalışmaya devam ettiğini belirten Rhodolfo, "Eksik olan sadece maç ritmi. Yarışma azmi ve isteğimde herhangi bir azalma yok. Bana güvenebilirler, mesajı verdiğimi düşünüyorum. Bütün takımı tebrik ediyorum. Eğer böyle oynamaya devam edersek çok daha ilerilere gidebiliriz" dedi.

Rever'in sakatlanmasıyla birlikte bir sonraki maça ilk 11'de çıkma şansı beliren deneyimli savunmacı, "Buna hazırım. Eğer hoca beni seçerse gerekeni yaparım" dedi.

Flamengo'ya 3 puanı getiren goller eski Fenerbahçeli Diego (2) ve Paolo Guerrero'dan (3) geldi.