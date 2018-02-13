Rheinmetall'den Türkiye ile yeni silah anlaşması

Alman televizyonu ARD'nin haber portalı Tagesschau.de'de yer alan bir habere göre Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall Türkiye ile silah ihracatı faaliyetlerini sürdürmek için görüşmelerde bulundu.

Haberde, dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Sigmar Gabriel arasında 6 Ocak'ta yapılan görüşmeden üç gün sonra Türk BMC şirketinden bir heyetin "Leopard 2" tanklarının modernizasyonu konusunda anlaşma imzalamak üzere Rheinmetall şirketinin merkezinin bulunduğu Düsseldorf kentine geldiği belirtildi.

ARD kanalında yayınlanan report München programı ve Stern haber dergisinin şirket kaynaklarından edindiği bilgilere göre iki şirket arasında anlaşma sağlandı. Haberde, Rheinmetall şirketinin Alman hükümetinin tankların modernizasyonuna izin vereceğini düşünerek BMC ile anlaşma yaptığı belirtiliyor.

Rheinmetall'in Türkiye'de BMC şirketi ile ortaklaşa Ankara merkezli bir kardeş şirket açmayı planladığı da iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de yerli tank üretmeyi istediği belirtilirken BMC şirketinin Erdoğan'a yakınlığına da vurgu yapılıyor.

Taraflardan iddialarla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Tank tartışması

Gabriel ile Çavuşoğlu'nun görüşmesinde, Alman Bakan Gabriel'in Türkiye'nin "Leopard 2" tanklarının modernizasyonuna yönelik ihracata yeşil ışık yaktığı iddia edilmişti. Der Spiegel dergisinde yer alan haberde, Alman hükümetinin milyonlarca euro tutarındaki silah anlaşmasına izin vermeyi planladığı belirtilmişti.

Ancak Türkiye'nin 20 Ocak'ta başlayan Afrin operasyonunda Alman üretimi "Leopard 2" tanklarını kullandığının ortaya çıkması Almanya kamuoyunda Türkiye'ye silah ihracatına ilişkin büyük bir tartışma başlattı. Almanya'da muhalefet partileri Sol Parti ve Yeşiller Türkiye ile silah ihracatının sonlandırılmasını talep ediyor. Tartışmalar üzerine Alman hükümetinden yapılan açıklamada, silah ihracatına ilişkin kararların "yeni hükümete bırakılacağı" ifade edilmişti.Almanya'da hükümetin en erken Mart ayı ortasında kurulması bekleniyor.