RG-Hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği verilecek

İstanbul, 26 Aralık (DHA) - Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Konya Ovası projeleri kapsamında hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yeni ağıl yapımı ve tadilat işlerini içeren inşaat, damızlık hayvan alımı ile makine ve ekipman alımı konuları destekleme kapsamında bulunuyor.

Karar kapsamında, işletmesi en az bir yıldır aktif olan ve Tarım ve Orman Bakanlığı\'na kayıtlı olan yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 en çok 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 en çok 200 baş kapasiteli inşaat, damızlık alımı ile makine ve ekipman alımı konularında yüzde 50 hibe desteği sağlanacak. Hibe desteği 2019 ile 2023 arasında geçerli olacak.